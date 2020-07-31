没有什么是他不会的！李寿根进行Irene＆瑟琪《Naughty》舞蹈挑战，连服装和发型都好好模仿了XD

没有什么是他不会的！李寿根进行Irene＆瑟琪《Naughty》舞蹈挑战，连服装和发型都好好模仿了XD

KPOP   2020年7月31日   星期五10:30   Yuan   28

Red Velvet首个小分队Irene＆瑟琪在这个月6日带著首张迷你专辑《Monster》正式出道。

一开始她们带著霸气的《Monster》进行打歌活动，之后发行了后续曲《Naughty》作为第二首活动曲，两人也展现另一种面貌。

不少SM旗下艺人都有进行《Naughty》舞蹈挑战，昨日SM娱乐官方推特公开了李寿根的挑战影片，连造型都精心准备。Irene＆瑟琪也在IG限时动态分享了影片，更表示：「什么都做得很好的李寿根前辈。」

影片更在网路上引发不少讨论，网友们更回覆：「连服装和发型都好好模仿了」、「真的太好笑了」、「C位出道吧」、「不愧是裸露担当」、「想看他和姜镐童一起的版本」、「是因为一个人开食堂太累了吗」、「肚子要藏不住了啊」等等。

（图：SM、IG@renebaebae）

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