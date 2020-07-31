《德鲁纳酒店》「铁三角」IU&吕珍九&P.O相聚啦！IU大方透露「OO是我的理想型」
综艺 2020年7月31日 星期五09:42 Rui
《德鲁纳酒店》的满月社长、具经理和台接待员池贤仲重逢啦。
「满月社长」IU、「具经理」吕珍九和「池贤仲」P. O因为综艺节目《带轮子的家》重逢，许久未见的他们一见面就有聊不完的话题。 吕振为IU下厨做了她最爱的辣酱五花肉，IU则目不转睛地看著他，还说道：「原来你说的经常自己下厨并不是说谎啊，好会做饭。 」看得吕珍九很不好意思，连忙说：「别这样看著我，我会紧张。 」
IU还公开了邀请吕珍九出演综艺契机的，解释道：「珍九并不是那种会拜托人的性格，但却请我来一次，更是全方位让我感受到他的谢意。 」经过所有人的努力，晚餐相当丰富，有虎掌菌饭、辣酱五花肉和冷面。 吃到夹生饭的IU也依旧说「很好吃」，听得吕珍九很不好意思，连忙说：「下次一定请你吃好吃的。 」
看到吕珍九和IU一起洗碗，成东日突然问道：「我们三人（吕珍九、成东日、金熙元）中你的理想型是谁? 」IU不假思索地回答：「理想型是吕珍九。 」
第二天，吕珍九和IU又请来了P.O，两人为他做了辣酱五花肉盖饭，三人还一起前往溪边玩耍，将综艺打造成偶像剧，再次看到三人重逢氛围《德鲁纳酒店》的粉丝们很是欣慰。
「图：《德鲁纳酒店》、《带轮子的家》」
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