科幻新剧《Alice》周元＆金喜善「超强演员阵容」的台词排练照公开！
韩剧 2020年7月29日 星期三11:43 MiJimin
金喜善和周元两位历代级一线演员合作，再加上这些实力派演员加盟，会让人想赶快看到这部剧开播啊！
SBS 全新金土剧《Alice》（周五、六播出）目前已确定接档《便利店新星》在八月底首播，预告公开就引发热烈讨论，这一回公开的主要演员名单也让大家更加期待。
《Alice》讲述因死亡而被迫分开的一对男女，跨越时空的限制，如同魔法般再次重逢的故事，这剧快将在黄Viu煲剧平台播出，香港观众密切注意罗！
▼首波预告：
周元饰演感觉不到疼痛的刑警「朴真坚」，在被卷入可疑事件时，他经由【Alice】得知时间旅人的事；金喜善则饰演握有揭开时间旅人秘密之关键的物理学奇才「尹太伊」，她遇见了声称与自己是「命中注定地重逢」的刑警朴真坚后，与他齐心协力解开了时间旅行的秘密。
主演中还有郭时阳、李多寅、金相浩、崔元英、李载允、黄承言、妍雨、李贞贤…等熟面孔们加盟，阵容相当坚强。
《Alice》目前定档在8月28日首播。
（图：官方剧照）
MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻