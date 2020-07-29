科幻新劇《Alice》周元＆金喜善「超強演員陣容」的台詞排練照公開！
韓劇 2020年7月29日 星期三11:43 MiJimin
金喜善和周元兩位歷代級一線演員合作，再加上這些實力派演員加盟，會讓人想趕快看到這部劇開播啊！
SBS 全新金土劇《Alice》（週五、六播出）目前已確定接檔《便利店新星》在八月底首播，預告公開就引發熱烈討論，這一回公開的主要演員名單也讓大家更加期待。
《Alice》講述因死亡而被迫分開的一對男女，跨越時空的限制，如同魔法般再次重逢的故事，這劇快將在黃Viu煲劇平台播出，香港觀眾密切注意囉！
▼首波預告：
周元飾演感覺不到疼痛的刑警「朴真堅」，在被捲入可疑事件時，他經由【Alice】得知時間旅人的事；金喜善則飾演握有揭開時間旅人秘密之關鍵的物理學奇才「尹太伊」，她遇見了聲稱與自己是「命中註定地重逢」的刑警朴真堅後，與他齊心協力解開了時間旅行的秘密。
主演中還有郭時暘、李多寅、金相浩、崔元英、李載允、黃承言、妍雨、李貞賢…等熟面孔們加盟，陣容相當堅強。
《Alice》目前定檔在8月28日首播。
（圖：官方劇照）
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