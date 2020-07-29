《魔鬼对决》黄晸玟记者会跨海连线，曝接演原因？「因为台词不多我喜欢！」
电影 2020年7月29日 星期三11:57 Erin
《魔鬼对决》日前在韩国举办记者会，演员黄晸玟虽然正在海外拍摄，但依旧以远端视讯的方式参与活动，语出惊人逗得大家笑声不断。
电影《魔鬼对决》日前举办记者会，现场除了导演，主要演员朴正民以及李政宰也出席现场，分享了这部作品的幕后趣事。而本片的另一位主要演员黄晸玟，目前人正在约旦与玄彬共同拍摄作品《交涉》，虽然没能来到现场参与，但也用远端连线进行了访问。
黄晸玟在《魔鬼对决》中饰演一位冷血杀手仁南，比起台词，他更需要利用脸部表情以及锐利眼神来表达他的情感，对此黄晸玟说：「我选择这部作品的最大原因之一，就是因为几乎没什么台词。之前的作品《北风》台词真的很多，让我背得很辛苦。」说完引发全场大笑。他更接著说：「这部作品几乎没什么台词，一开始就让我很喜欢，但接下来就难了，没有台词还要表达出情感更难啊！不过导演跟同事们都非常厉害，让这部作品非常出色。」
黄晸玟也大赞《魔鬼对决》团队准备得相当完善，在拍摄期间也相当顺利。《魔鬼对决》中也有80％以上的场景是在海外拍摄完成的，目前人也在约旦拍摄的黄晸玟可说是非常辛苦，不过他却说：「其实像我这样的已婚男，最喜欢去海外拍摄了啊！」让全场笑声不断，不过他也提到目前所在的约旦气候相当热又干燥。
《魔鬼对决》描述杀手仁南执行最后一个杀人任务却因此卷入了新的事件，而另一位雷则不停在身后追逐著他，两人将展开一场炽热的追击战，8月12日也即将正式在台上映。
照片/ 影片：采昌国际
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