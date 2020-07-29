[有片]跟韓藝瑟一起健康減重吧！為期5日真實記錄消失的1.4公斤！
明星 2020年7月29日 星期三09:50 Erin
演員韓藝瑟拍攝Vlog影片大方與大家分享她的減重經歷，真實記錄了她從第一天到第五天的三餐飲食，以及搭配的運動，磅秤上更真實反映出她從第一天的49.7公斤到第五天的48.3公斤！
韓藝瑟於日前透過Youtube頻道發表了新影片，名為《我所拍攝的減重VLOG》，真實記錄她五天的日常生活運動及飲食。韓藝瑟說自己一起床就會立刻換上運動服，並且空腹喝一杯咖啡，雖然有些人空腹喝咖啡會胃痛，但是她倒是沒這問題。更立即站上體重計讓大家看到她第一天的49.7公斤。
喝了咖啡之後，她也踏上滑步機運動。她也展示了自己早餐會用奇椏子加上麥片，再加上牛奶或優格以及她喜愛的水果，下午也有搭配點心下午茶，晚餐通常就會吃雞胸肉沙拉搭配油醋醬，非常健康的菜單。中間也有一天韓藝瑟有外出的行程，她也拍攝自己在車上吃著三明治，晚餐更是生魚片大餐。
不過依照這樣的健康飲食搭配運動，韓藝瑟早已維持這樣的習慣，不過第一天是49.7公斤，每天早上的體重都逐漸下降，到了第五天更是直接呈現48.3公斤的好成績，讓所有觀眾們一同認證她高效率的減重法。大家不妨一起來試試看！
照片：韓藝瑟影片截圖
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