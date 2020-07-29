「SSAK3不用的歌給我們一首！」金鍾旼在線求歌竟然成功了，高耀太得到了這一首...
明星 2020年7月29日 星期三09:03 Rui
南韓現在最囂張的怪物新人SSAK3將不用的歌曲送給了最長壽的混聲團高耀太。
SSAK3的新曲《再次來到這海邊》空降5大音樂榜的榜首，成為韓流2020年人氣最高的歌曲，這首歌也是他們在多首備選曲目中精挑細選才選中的，最符合全團的氣質。剩下的歌曲浪費了太可惜，於是高耀太的金鐘民就通過YouTube隔空喊話，稱：「SSAK3裡有不用的歌曲，可以考慮給我們一首適合我們的。」沒想到這件事情真的成功了。
高耀太再次更新YouTube，申智表示：「因為有好消息大家緊急集合。雖然我們沒有直說，但金鐘民通過YouTube間接想要歌曲的意思，SSAK3同意給我們一首他們不用的歌。」金鐘民接著解釋：「是那首節目中Rain說一聽就是高耀太曲風的歌，真的太感謝了。」白佳也說：「這都要謝謝大家，真心感謝，我們會好好努力的。」
在那個以Hip-Hop組合風行的年代，以強烈電子舞曲風格的出道的高耀太給人們帶來了耳目一新的感覺，這次要攜SSAK3所送的《Oh My Summer》重磅回歸的他們，勢必要在歌壇掀起一股復古熱潮。
「圖：YouTube」
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