《虽然是精神病但没关系》里重新穿上校服的金秀贤...记忆瞬间被拉回到了「宋森动」！

再次穿上校服的金秀贤，把众人的回忆一下子拉回了《Dream High》时期。
由金秀贤、徐睿知主演的《虽然是精神病但没关系》可以说是近期讨论度最高的韩剧了，日前播出的剧集里康泰（金秀贤 饰）和文英（徐睿知 饰）就穿上了校服外出约会。 而在本播播出前网路上就曝光了相关路透照，当时一度引爆热议，康泰再次发挥「忠犬属性」，紧紧跟在文英后面~。
二人样貌实在太「童颜」，乍看之下与真正的学生完全没分别。 尤其是金秀贤，已经33岁的他重新穿上校服毫无违和感，完美消化校服这一10代专有物，小编很想知道这青涩又阳光、干净的少年感是如何保持到现在的呢?
金秀贤的校服Look也让不少人想起了9年前的《Dream High》，当时金秀贤就在剧中扮演艺术高中的学生，几乎都是以校服形象出镜。 对比当年的颜值，不减反增，少了婴儿肥，线条更显硬朗，真的是越来越帅了。
金秀贤帅气的校服造型也让观众们大赞，纷纷留言表示：「真的是童颜」、「完全就是高中生啊」、「太帅了」等。
「图：《虽然是精神病但没关系》、《Dream High》、金秀贤IG」
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