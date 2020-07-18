恭喜 Irene＆瑟琪！〈Monster〉昨获首座奖杯

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Irene＆瑟琪这组小分队继横扫多国 iTunes 排行榜、专辑销量榜后，昨天也在音乐节目上拿下冠军了，恭喜她们！

昨天（17 日）在 KBS 2TV 播出的《Music Bank》中，Irene＆瑟琪凭著小分队出道曲 “Monster” 击败了劲敌 BLACKPINK，成为 7 月第 3 周的冠军得主。

Irene＆瑟琪发表感言时除了感谢公司同仁，也感性地说「谢现在正在收看的 Red Velvet 成员们」。瑟琪在获奖后不久也马上发出两人的合照与粉丝分享喜悦：「Irene 瑟琪小分队的第一个冠军！真的很感谢大家，这是 ReVeluv 造就的奖！我们会用这礼拜的 “Monster” 表演跟下礼拜的 “Naughty” 表演来报答你们的！」

最后除了要重温 Irene＆瑟琪昨晚的表演，下周也别忘了锁定她们的后续曲 “Naughty”！





（照片或影片来源：SM Entertainment、hi_sseulgi、KBS）

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