《尸速列车2：感染半岛》姜栋元：「唯有我自己想做的时候，才能做得更好。」

有许多观众们是透过这部话题性大电影《尸速列车2：感染半岛》认识了男主角姜栋元，但是身为韩国四大公共财之一的他，与苏志燮、孔刘、玄彬齐名，却是四人中唯一不拍摄韩国电视剧的演员，在韩剧几乎疯迷全球的时代，的确大家比较不认识姜栋元这位演员。
姜栋元曾在过去的电影作品《黑祭司们》《噗通噗通我的人生》《王牌计中计》《Master偷天对决》《1987：黎明到来的那一天》《宅配男逃亡曲》等，呈现多变的角色与演技。当然在《尸速列车2：感染半岛》他也再度挑战军人大尉政锡，在四年前的事件中他失去了亲人，四年后他又重新踏上这块废墟半岛，除了对抗杀都杀不完的丧尸外，更得躲避那些几近疯狂的人们。
「我是喜欢挑战事物的那种人，我的个性会忍不住不去尝试新东西，也没办法接受再做曾经尝试过的东西，一直持续做不一样的东西是很有趣的。」姜栋元喜爱挑战，从他接演的作品也能看出几乎没有相似的角色，而他在选择作品时也小心翼翼，因为他相信「唯有我自己想要做的时候，想要做得更好的的心情更加明确。」
《尸速列车2：感染半岛》描述第一集的事件之后4年，韩国已经变成被丧尸占领的废墟，幸存的人们在岛上如何与丧尸共存，姜栋元所饰演的政锡冒著生命危险再度回到这片土地，在逃出此地的过程中他的心境又有著什么样的转变？《尸速列车2：感染半岛》现正热映中。
照片: NEW
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