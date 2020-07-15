倒数十天！金曜汉主持《Dream Concert》 EXO-SC、Red Velvet、MAMAMOO⋯⋯都将参加
KPOP 2020年7月15日 星期三12:35 施乃琪
一年一度的《Dream Concert》今年改到线上举行，不过阵容依然十分华丽，来看看你家偶像届时会不会登台表演吧！
《Dream Concert CONNECT:D》的主办单位今天（15 日）公布了今年的演出阵容，第一天将有 EXO-SC、Red Velvet、Irene＆瑟琪、Oh My Girl、ASTRO、South Club、Golden Child、金在焕、CIX、AB6IX 和 ONEUS 等团体。
第二天则会有 MAMAMOO、河成云、LOVELYZ、宇宙少女、Weki Meki、郑世云、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、Rocket Punch 和 CRAVITY 等歌手 / 团体登台演出。
《Dream Concert CONNECT:D》将於 7 月 25、26 两日的晚间九点（韩国时间）举行，有兴趣的话别忘了关注售票资讯并准时锁定！
（照片或影片来源：Dream Concert）
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