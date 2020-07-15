果然是「小漂亮」后援会会长！EXO灿烈在IG宣传新曲，郑敬淏回覆：「对不起太忙了，就看了90次」
明星 2020年7月15日 星期三12:44 Yuan
世勋和灿烈组成的小分队「EXO-SC」在13日发行首张正规专辑《1 Billion Views》，音源、专辑销量也都取得了优异的成绩。
灿烈14日在自己的IG上传了《10억뷰》的音源截图，郑敬淏回覆：「对不起太忙了，就看了90次。」这也让不少网友表示：「真的是小漂亮的后援会会长」、「两人在合作一次电视剧吧」、「ㅋㅋㅋㅋㅋ」、「哇～我输了，欧爸是最棒的」等等
而灿烈不仅是郑敬淏女友、少女时代秀英的师弟，他们俩还一同出演过电视剧《Missing9》，感情真的很好！只要灿烈发文，郑敬淏基本上都会回覆，还是各种花式称赞，真的就像是我们在称赞自己的本命那样（笑），小编就来跟大家分享几个啦～
灿烈上传EXO团体照，郑敬淏：「哥哥告诉过你，拍团体照的时候要站在中间啊，小漂亮。」灿烈宣传了自己的单曲：「春夏秋冬。」郑敬淏：「还有你...小漂亮。」
放了特效照片，郑敬淏也回覆：「让人无语的漂亮。」灿烈：「晚到的情人节快乐。」郑敬淏：「圣诞老人看到的话好像不行啊小漂亮，删了吧...」
灿烈直播时...当然也收看了，还留言：「不睡在干嘛呢？小漂亮。」
（图：IG@real__pcy、IG@jstar_allallj、MBC）
Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻