iKON金振焕＆具俊会凌晨车祸！司机血液酒精浓度足以吊销驾照
明星 2020年7月15日 星期三08:05 Sani
虽然酒驾的不是金振焕和具俊会本人，但如果他们明知司机喝醉酒仍然上车，可能也会有纵容嫌疑！
昨日韩国警方透露，本月13日淩晨3点40分左右，一辆厢型车在庆尚南道南海郡的国道上滑入路边沟渠，司机A某和金振焕、具俊会受到轻伤、被送去临近医院。 据悉A某与二人是好友，车辆则是租借的。
事故发生时，A某的血液酒精浓度达到0.08%，足以取消驾照。 警察已经以酒驾嫌疑立案，并讨论金振焕、具俊会是否存在纵容嫌疑。
YG公司表示金振焕和具俊会经过急救处理后已经回到宿舍静养，发布声明称：「（公司）内部规定对酒驾十分严格，却仍然发生这样的事故，我们感到很深的担忧和沉重的责任，真心致歉。 我们将对相关事实进行认真细致的内部调查，并采取相应措施，司机A某将诚实配合警方调查。 」
如果金振焕和具俊会明知A某已经饮酒却没有阻拦，则属於纵容酒驾，难免受到指责。 YG公司似乎也意识到这一点会引起争议，在声明中没有提到两人是否知情。
iKON去年因为B.I被曝出涉嫌购买毒品而退团，组合改成6人形式活动，进来其余成员们出演多个节目、努力重新出发，不知这次的事件又会带来多大的影响了...... T^T
（图源：YG等）
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