这一家基因太优秀了！BLACKPINK Rosé晒与亲姐姐合照：人美肤白还是律师
明星 2020年7月15日 星期三08:00 Rui
BLACKPINK成员Rosé公开了与美貌亲姐姐的合影，原来是妹妹在替姐姐庆生。
Rosé在自己的SNS上PO出了与姐姐的合影，还写道：「这个世界上我最喜欢的人，生日快乐。」照片里的姐妹俩正在餐厅用餐，桌子上还放著红酒，妹妹Rosé一头金色长发，姐姐则是淡雅的深色头发，两姐妹闪耀的美貌最是吸引人的目光。
Rosé亲姐姐的皮肤十分白皙、五官也很是精致，身高和体型似乎跟Rosé也相差无几。 姐姐的美貌在粉丝之中也备受好评，加上之前Rosé就通过SNS和粉丝们分享了姐姐通过了司法考试，现在已经是一名律师的好消息，高颜值+学霸的人设更是让粉丝们喜欢，纷纷赞美Rosé的姐姐才貌双全。
看了Rosé姐妹合影的粉丝们纷纷留言表示：「艺人的家人果然都很美」、「基因卓越的一家人」、「姐姐也好美啊，甚至比妹妹更美」、「姐姐如果出道的话也是TOP级」、「人美还是学霸，太羡慕了」等。
「图：Rosé IG、NATE PHOTOS」
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