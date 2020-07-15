果然是「小漂亮」后援会会长！EXO灿烈在IG宣传新曲，郑敬淏回覆：「对不起太忙了，就看了90次」 倒数十天！金曜汉主持《Dream Concert》 EXO-SC、Red Velvet、MAMAMOO⋯⋯都将参加 【N号房事件跟进】第6名嫌疑人面孔公开！29岁男性南经邑，曾为「博士房」共犯 姜丹尼尔参与创作五首新歌歌词 一周年见面会预告片曝光！ 太妍旧歌人气依然火热 〈I〉MV 观看次数破两亿！ 丈夫因「Burning Sun」事件受审！朴韩星举家迁往济州岛 结束首尔生活 「新景点！」乐天世界塔Skybridge：挑战在541公尺高空上的刺激 什么，我弟弟要回归了？娱乐圈的现实亲姐弟：还是别人告诉我的XD 《SKY Castle》+《夫妻的世界》结合体：《优雅的朋友们》全程暗黑又刺激，每一集都是19禁！ SF9 获回归后首冠 「很感谢让我们得奖的 FANTASY 们！」 赵权自曝出道后首三年完全没收入：因为没缴费妈妈用冷水洗头，我实现了歌手梦想又怎样？ iKON金振焕＆具俊会凌晨车祸！司机血液酒精浓度足以吊销驾照 这一家基因太优秀了！BLACKPINK Rosé晒与亲姐姐合照：人美肤白还是律师

出道即巅峰? 爱豆都是行走的印钞机? 这其实是我们对爱豆的误解，赵权就公开了男团2AM出道初期的辛酸，让我们看到他们不为人知的辛苦。

2008年，赵权作为2AM的一员正式出道，这只擅长诠释抒情曲的温柔男团在当时主打雄性魅力的男爱豆中称得上是一股清流，圈了无数的迷妹，代言也接到手软。 在外人们看来曾经红极一时的他们很能赚钱，哪知赵权却爆料成团3年后才第一次拿到钱。

赵权称：「因为出道曲《这首歌》和『疯权』的形象，让我接到了不少广告，但算上8年练习生所需的费用，我出道的首三年完全没有收入。练习生时期的费用都是借来的钱，宿舍、吃饭、训练等等都是公司先负责，等你出道之后再还款，之前是这种训练制，直到2008年公正交易委员会修订了相关法案，然而我是2001年开始当的练习生。一年只有一次在过节的时候回水源的老家，我看到妈妈因为没缴燃气费而用冷水洗头，当时一瞬间我就觉得很幻灭，我明明是个还算红的艺人啊，现在这到底是什么状况，梦想是实现了，但我是想靠这个来赚钱吃饭的啊，后来我就跟社长说我隐退。 」



「2AM活动期间都不怎么吃饭，就是想要省钱，这样就能多拿到些钱，还跟公司说希望多帮我接活动，差不多每天就睡1个小时吧，2010年《死也不能放开你》红了之后才还清了练习生费用，出道3年以来第一次拿到了红利，是20万（韩币）。后来就是我接多少活动赚多少钱，有钱之后立刻给爸妈换了房子，从月租到全税，所有的家用电器全换了，又过了1、2年，给他们买了房子。 」



我们从来只看到明星们人前的光鲜亮丽，很少能看到他们幕后的付出与辛苦。

「图：《吃了饭再去工作吗》」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻