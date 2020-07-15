iKON金振煥＆具俊會凌晨車禍！司機血液酒精濃度足以吊銷駕照

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雖然酒駕的不是金振煥和具俊會本人，但如果他們明知司機喝醉酒仍然上車，可能也會有縱容嫌疑！

昨日韓國警方透露，本月13日淩晨3點40分左右，一輛廂型車在慶尚南道南海郡的國道上滑入路邊溝渠，司機A某和金振煥、具俊會受到輕傷、被送去臨近醫院。 據悉A某與二人是好友，車輛則是租借的。

事故發生時，A某的血液酒精濃度達到0.08%，足以取消駕照。 警察已經以酒駕嫌疑立案，並討論金振煥、具俊會是否存在縱容嫌疑。



YG公司表示金振煥和具俊會經過急救處理後已經回到宿舍靜養，發佈聲明稱：「（公司）內部規定對酒駕十分嚴格，卻仍然發生這樣的事故，我們感到很深的擔憂和沉重的責任，真心致歉。 我們將對相關事實進行認真細緻的內部調查，並採取相應措施，司機A某將誠實配合警方調查。 」

如果金振煥和具俊會明知A某已經飲酒卻沒有阻攔，則屬於縱容酒駕，難免受到指責。 YG公司似乎也意識到這一點會引起爭議，在聲明中沒有提到兩人是否知情。

iKON去年因為B.I被曝出涉嫌購買毒品而退團，組合改成6人形式活動，進來其餘成員們出演多個節目、努力重新出發，不知這次的事件又會帶來多大的影響了...... T^T

（圖源：YG等）

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