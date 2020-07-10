AOA前成员权珉娥自曝被霸凌之后...首次发文公开自己的近况：「为了以后不让大家担心，我会好好的接受治疗」
明星 2020年7月10日 星期五12:33 Yuan
AOA前成员权珉娥日前通过个人IG连续发文爆料自己还是AOA一员时常年遭受队友申智珉霸凌，最后事情以申智珉退团、停止所有活动而结束。
今日（10日），权珉娥也在揭露申智珉霸凌事件之后，首次通过IG公开近况：「不仅朋友们给我发了私讯、短信等等，还有很多人给我发了担心我、应援我的留言，首先不能一一回覆，真的非常抱歉。我正在努力地阅读中，真的非常感谢。」
「现在可以不用担心了，为了以后不让大家担心，我会好好的接受治疗，以健康、开朗的面貌，在最短的时间内回来。我会努力，直到那之前，大家都要保重身体，不要受伤，一定不要忘记戴口罩。下雨时，天气时冷时热，大家也要小心感冒，真的非常感谢，再次真心表示歉意，大家加油吧！」
不少网友也都在贴文底下留言：「姐姐也要加油啊」、「不用感到抱歉，一定要好好照顾自己」、「We love you」、「要保重身体」、「姐姐一定要健康快乐幸福下去」、「真的是很温柔的一个人」等等。
（图：IG@kvwowv、TVDaily）
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