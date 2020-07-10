AOA前成員權珉娥自曝被霸凌之後...首次發文公開自己的近況：「為了以後不讓大家擔心，我會好好的接受治療」
明星 2020年7月10日 星期五12:33 Yuan
AOA前成員權珉娥日前通過個人IG連續發文爆料自己還是AOA一員時常年遭受隊友申智珉霸凌，最後事情以申智珉退團、停止所有活動而結束。
今日（10日），權珉娥也在揭露申智珉霸凌事件之後，首次通過IG公開近況：「不僅朋友們給我發了私訊、短信等等，還有很多人給我發了擔心我、應援我的留言，首先不能一一回覆，真的非常抱歉。我正在努力地閱讀中，真的非常感謝。」
「現在可以不用擔心了，為了以後不讓大家擔心，我會好好的接受治療，以健康、開朗的面貌，在最短的時間內回來。我會努力，直到那之前，大家都要保重身體，不要受傷，一定不要忘記戴口罩。下雨時，天氣時冷時熱，大家也要小心感冒，真的非常感謝，再次真心表示歉意，大家加油吧！」
不少網友也都在貼文底下留言：「姐姐也要加油啊」、「不用感到抱歉，一定要好好照顧自己」、「We love you」、「要保重身體」、「姐姐一定要健康快樂幸福下去」、「真的是很溫柔的一個人」等等。
（圖：IG@kvwowv、TVDaily）
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