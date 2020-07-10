【KSDx纬来戏剧台】想知道2个名字相同、生日也相同的人因一场意外产生一体两魂的故事吗？
韩剧 2020年7月10日 星期五08:15 韩星网
想重温由金明民、金贤珠、罗美兰、高昌锡等主演的《我们相遇的奇迹》吗？（又译：《我们遇见的奇迹》）现在可以在这里看到啦～
▼《我们相遇的奇迹》会在纬来戏剧台43台於7月13日起，晚间9点起，周一至周五晚间8-10点！
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活动日期：即日起至８月２日
公布及通知日期：８月３日
（会在此页面公布！）
活动奖品：
＊表格内有问题，如答对就会选出５位幸运儿送出
奖品：「两餐韩式年糕火锅吃到饱299餐券」
参加方法：请同时完成以下(1及2)。
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
（如在APP上打开这活动烦请前往手机网页版参加）
1) 请按此分享此活动页面
2) 烦请按这填写参加表格
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出５位～快来参加吧！😉
注意：
- 每位用户只可参加一次，重覆参加会被取消资格
- 韩星网保留一切对活动细则更改之权利
- 参加本活动参赛者，请留正确的基本资料、地址(含邮递区号)、手机号码、e-mail，参加投票得奖者将不另外通知得奖讯息，若资料有误导致赠品无法送达，将不再补寄，视同放弃得奖资格，若得奖者使用假名登入伪资料，将视同放弃得奖资格
- 本活动所有奖项赠送均由主办单位决定产品的大小、尺寸、颜色、种类，得奖者不得任意挑选更换，所有图片仅供参考，得奖产品以实物为准！得奖者不得任意更换挑选，否则视同放弃得奖资格
特别铭谢：
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