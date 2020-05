《The King:永远的君主》今晚第7集,李衮将带著护卫曹影前往太乙的世界! NCT道英直播途中「发火」!唱歌时多次被私生电话打断 「第56届百想艺术大赏」电视部门入围名单公开!作品奖、视帝、视后等各个奖项竞争都超激烈! [花絮片]《机智医生生活》曹政奭与宇宙的初次见面:一定会是好爸爸! 这是什么梦幻阵容!电影《Dream》台词排练:朴叙俊、IU、李玹雨全员出席 NU'EST 最新 MV 首波 MV 公开!强大张力引发好奇 神童开网咖遭遇恶意竞争:周边商家在晚上派未成年人来店 Apink 终於要有师妹了!Play M 今年推新女团 Wedding Boys 重出江湖!郑容和、李准、尹斗俊、光熙近期发表新歌 男团 Pentagon 大哥珍虎确定5月11日入伍,将无法继续进行《Road to Kingdom》的比赛 成东镒x金希沅x吕珍九同居《带轮子的家》携手新综艺节目 BLACKPINK 〈Playing with Fire〉MV 今破五亿 依旧维持女团最高纪录! 《金牌救援》姜斗基再现投手丘!演员河道权今晚为KBO开球 「女神」崔智友晒出自己怀孕9个月的照片和亲笔信!手里拿著的气球,透露了宝宝的性别! 《家师父一体》车银优正式加入,用「一句话」掳获李升基的心! 酒驾rapper NO:EL被检方求刑1年6个月:撞伤摩托车骑士还找人顶包! 「拿起麦克风比听诊器更顺手的医生!」《机智医生生活》工作人员分享郑敬淏唱歌照片 韩剧《夫妻的世界》:韩国社会为何特别热议「婚外情问题」?

在 BLACKPINK 终於将要回归的前夕,她们又有一支旧歌的 MV 观看次数突破了新门槛!

今天(8 日)上午九点半左右时,BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 观看次数越过突破了五亿人次,成为继 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 后第五支破五亿的 MV,而她们也是目前拥有最多破五亿 MV 的韩国女团。

“Playing with Fire” 收录在 BLACKPINK 的第二张单曲〈Square Two〉中,於她们出道当年首度回归时发行。有别於出道曲强烈的舞曲风格,“Playing with Fire” 感性中不失记忆点的旋律,在当时让大众迅速认识了 BLACKPINK 的崭新面貌。



另一方面,BLACKPINK 与 Lady Gaga 合作的新歌 “Sour Candy” 将於本月 29 日发行,而她们也预定於 6 月回归。



(照片或影片来源:YG Entertainment)

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻