BLACKPINK 〈Playing with Fire〉MV 今破五亿　依旧维持女团最高纪录！

BLACKPINK 〈Playing with Fire〉MV 今破五亿　依旧维持女团最高纪录！

KPOP   2020年5月8日   星期五10:56   施乃琪  

在 BLACKPINK 终於将要回归的前夕，她们又有一支旧歌的 MV 观看次数突破了新门槛！

今天（8 日）上午九点半左右时，BLACKPINK 的 “Playing with Fire” 官方 MV 观看次数越过突破了五亿人次，成为继 “DDU-DU DDU-DU”、”BOOMBAYAH”、”As If It’s Your Last”、”Kill This Love” 后第五支破五亿的 MV，而她们也是目前拥有最多破五亿 MV 的韩国女团。

“Playing with Fire” 收录在 BLACKPINK 的第二张单曲〈Square Two〉中，於她们出道当年首度回归时发行。有别於出道曲强烈的舞曲风格，“Playing with Fire” 感性中不失记忆点的旋律，在当时让大众迅速认识了 BLACKPINK 的崭新面貌。

另一方面，BLACKPINK 与 Lady Gaga 合作的新歌 “Sour Candy” 将於本月 29 日发行，而她们也预定於 6 月回归。


（照片或影片来源：YG Entertainment）

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