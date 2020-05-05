《认哥》Trot 神童飙唱英文老歌，舞蹈神童 cover BTS、Red Velvet 最新热门曲 「雕刻美男」李洙赫脱浴袍大晒背肌、人鱼线，一秒就让综艺变成韩剧的帅气场面！ IU公开新曲宣传片引来朴叙俊围观，「奇葩」留言笑翻粉丝XD 高斗心x智铉寓将主演电影《闪耀的瞬间》合演忘年之交 SPAO最新联名T-shirt：这次是韩国代表电影《寄生上流》！ 又是一个只适合戴儿童口罩的明星！韩素希的巴掌脸也太小了吧 JTBC再度改编BBC影集，金贤珠x池珍熙有望第三度合作！ 赵权＆BTOB徐恩光出演MBC最新综艺《订购大海哟》，本月内播出！ 曹世镐变肌肉男！3个月成功减重12kg，惊现「太平洋肩膀」 【有片】《夫妻的世界》韩素希妩媚厌世妆来了，赶快学起来！ 人气网漫《恋爱革命》假想男主角有他们！据说作家是照著他画的男主～

继《夫妻的世界》，JTBC新剧《Undercover》再次改编BBC影集，而且又是夫妻间互相猜疑的故事！

英国BBC同名原作《Undercover》（另译：卧底丑闻）改编自真人真事，讲述英国史上最高位的黑人女性检察官，发现了丈夫长久以来的谎言，面对家庭以及职业，她决心揭开这场政治阴谋。JTBC目前热播中的《夫妻的世界》也是来自於BBC，改编影集《Doctor Foster》。《Undercover》与《夫妻的世界》题材也很相似，都是以夫妻间互相猜疑作为主轴。



《Undercover》女主角「崔妍秀」人选目前锁定金贤珠，金贤珠经纪公司YNK娱乐表示正在考虑中。崔妍秀为富有正义使命的人权律师，替弱势奔波、不在乎生活享乐，金贤珠如接演，将是继去年《Watcher》（监视者）再次演出律师。



另外有消息指出男主角可能由池珍熙演出，将饰演崔妍秀的丈夫「韩在贤」一角。韩在贤为故事的谜团主角，与崔妍秀的婚姻背后埋著巨大谎言，这个人物设定不禁让人想起池珍熙2018年的作品《Misty》（迷雾）。



若男女主角确定为金贤珠与池珍熙，会是两人继《百万新娘》、《我有爱人了》第三度搭档。



确定的是，《Undercover》将由《又，吴海英》、《爱上变身情人》宋贤旭导演执导。

（图：YNK娱乐、Ikkle娱乐、BBC、SBS）

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻