千呼万唤始出来⋯⋯NU'EST 公开最新主打歌名〈I’m in Trouble〉！

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在一连串的预告曝光后，NU'EST 终於也公开了新专辑的曲目表，这次依然充满成员的创作心血！

Pledis Entertainment 在今天（4 日）中午公开了 NU’EST 迷你八辑〈The Nocturne〉的完整曲目表，包含最新主打歌 “I’m in Trouble” 在内将收录 “Moon Dance”、”Firework”、”Back to Me”、「一定」和 “Shooting Star” 共 6 首歌。

“I’m in Trouble” 是一首 R&B POP 风的歌曲，描绘随著夜深而更益发深浓的情感。早已多次参与 NU’EST 专辑作词工作的白虎，这次也 “Moon Dance” 以外的所有歌曲参与作词；此外旼炫、JR 也和 Pledis 当家制作人 BUMZU 携手，一起打造出充满 NU’EST 色彩的〈The Nocturne〉。

NU’EST 将於 11 日带著〈The Nocturne〉回归，目前这张专辑也已登上 Yes24 的综合畅销榜首，期待听见完整专辑！





（照片或影片来源： Pledis Entertainment）

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