倒数十天⋯⋯EXO Suho 预定下周入伍！

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在推出首张个人专辑后不久，EXO 队长 Suho 也将成为队内第三位入伍的成员，爱丽快把握最近的时光吧！

今天（4 日）下午传出 Suho 将於 5 月 14 日入伍，成为继 Xuimin、D.O 后第三位入伍的 EXO 成员。

Suho 稍早也在官方 Fan cafe 上发出手写信，亲自跟爱丽宣布入伍消息，并表示：「我想我在这段时间，一定会很想念我们家 EXO-L。希望每天想著我、爱著我的各位 EXO-L，能一直健健康康的。真的很感谢你们、爱你们。」并以「WE ARE ONE EXO 相爱吧」 取代署名。

Suho 於 2012 年以 EXO 成员身份出道，除了带领团队一路在歌坛走到如今难以取代的地位，他也演出过多部电视剧、电影乃至音乐剧，跨界发展备受好评。

而 Suho 在上个月首度推出个人专辑〈自画像〉，不仅拿下 Hanteo Chart、Yes24⋯⋯等网站的销量冠军，更横扫 53 国 iTunes 热门专辑榜首，并成功抱回三大无线音乐台的冠军奖杯，在入伍前留下灿烂的纪录。





（照片或影片来源：SM Entertainment）

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