千呼萬喚始出來⋯⋯NU'EST 公開最新主打歌名〈I’m in Trouble〉！
KPOP 2020年5月4日 星期一12:58 施乃琪
在一連串的預告曝光後，NU'EST 終於也公開了新專輯的曲目表，這次依然充滿成員的創作心血！
Pledis Entertainment 在今天（4 日）中午公開了 NU’EST 迷你八輯〈The Nocturne〉的完整曲目表，包含最新主打歌 “I’m in Trouble” 在內將收錄 “Moon Dance”、”Firework”、”Back to Me”、「一定」和 “Shooting Star” 共 6 首歌。
“I’m in Trouble” 是一首 R&B POP 風的歌曲，描繪隨著夜深而更益發深濃的情感。早已多次參與 NU’EST 專輯作詞工作的白虎，這次也 “Moon Dance” 以外的所有歌曲參與作詞；此外旼炫、JR 也和 Pledis 當家製作人 BUMZU 攜手，一起打造出充滿 NU’EST 色彩的〈The Nocturne〉。
NU’EST 將於 11 日帶著〈The Nocturne〉回歸，目前這張專輯也已登上 Yes24 的綜合暢銷榜首，期待聽見完整專輯！
（照片或影片來源： Pledis Entertainment）
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