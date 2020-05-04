20岁金秀贤的女友条件！满满的虚势，网民：谁都有中二病XD

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要想成为男神金秀贤的女友，你要具备哪些条件呢?

金秀贤还是新人时在Cyworld上的留言时隔许久再次吸引了民众的关注。 那还是2008年的8月，当时金秀贤选择女友的条件是：「要为我伤心，为我死，为我后悔，只能想我一个人，最重要的是绝对不能疑心我，也不能干涉我的事情，因为我会嫌烦，而且很会骂人。 但是，在我需要你的时候你必须要在，因为我缺爱。 还要很有眼色才行，因为我是多血质，被我发现你想教我做人的话那就死定了。 」文字里充满了霸道，难道那个时候的金秀贤就已经是霸道总裁附身了?



金秀贤还写道：「快给我买药，我小毛病一大堆，还心律失常，我有阵发性室上性心动过速，需要手术的。 」透露了自己的健康状况。金秀贤表示如果女生无法忍受自己的这些「怪脾气」他就会冷漠分手，「那么，现在试著爱我吧，做不到的话我就会冷漠地抛弃你」。



2008年的金秀贤才20岁，当时的他一定没想到网路是有记忆的，十多年前的发言竟然被记到了现在，不少网友看了之后吐槽他「想太多」、「一看就是在故意装腔作势，哈哈哈哈」、「谁都有中二病时期」等。



金秀贤的迷妹们，你们做好了爱他的准备了吗?

「图：网路截图」

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