《未生》职员近况曝光：居然有4人在参加《鱿鱼游戏2》！网问「公司倒闭了吗」

同一家公司竟然有4名职员都跑去参加鱿鱼游戏，究竟倒闭得有多彻底啊XD

Netflix年度大作《鱿鱼游戏2》近日上线后引发各国观众关注和讨论，不乏有老韩剧迷发现：剧中好几个角色，都曾出现在多年前的另一部经典韩剧《未生》里，而且好像还是同事耶？

其中最明显的就是任时完和姜河那。 《鱿鱼游戏2》里，任时完饰演投资加密货币遭遇诈骗的Youtuber「李名器」，姜河那饰演海军陆战队出身的「姜大虎」，个性外强中干，在第二季最后一集做出了意料之外的选择，对剧情走向起到决定性作用。





而在《未生》里，任时完和姜河那饰演同一家公司One International的实习生，前者是只懂下棋、缺乏社会经验的菜鸟「张克莱」，后者是脸有点臭但内心善良的「张百基」。



《鱿鱼游戏2》里有一个颇具存在感的黑帮小弟角色「崔宇硕」，就是和老大一起被画片男（孔刘 饰）抓去玩恐怖猜拳游戏的男仔。



这个角色由演员全锡浩饰演，是不是觉得很眼熟？ 他就是《未生》里安英怡（姜素拉 饰）的讨人厌上司「夏成俊」，喜欢把纸卷起来戳人家胸口的那位XD



还有《鱿鱼游戏2》203号参赛者「金基珉」，在投票中一直选继续玩、在夜袭屠杀中下手狠辣，目前为止戏份不多但尚未下线。



这位演员名叫崔贵华，也有参演《未生》，而且角色个性天差地别！崔贵华在《未生》中饰演「朴代理」，是合作企业之间出名的软柿子。



朴代理负责新职员OJT（在职训练），带张克莱和张百基拜访合作企业时惨遭蔑视，最后在张克莱亮闪闪的鼓励眼神中重新燃起斗志、仿佛展开天使翅膀，贡献了全剧CG成本最高的一幕XD



这一巧合令网友忍不住调侃：「One International倒闭了吗？」「看来同事们都不太顺利啊」「期待他们在第三季的表现」XD

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