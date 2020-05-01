「今天也是河珍holic！」金裕贞为《那个男人的记忆法》文佳煐应援
明星 2020年5月1日 星期五12:17 草莓
同样都是童星出身的金裕贞与文佳煐从小便认识，想不到友谊如此长存～
昨日（30日）文佳煐在IG上发布照片，为金裕贞替《那个男人的记忆法》拍摄现场送上餐车的应援认证照。餐车横幅上写「今天也是河珍holic（holic，狂热的意思）」，大赞文佳煐与其演出的吕河珍一角「非常可爱」，金裕贞还用了自己目前正在拍摄的新剧署名「隔壁便利店新星」。
文佳煐也以此感谢金裕贞道：「谢谢隔壁便利店新星 我爱你♡」
文佳煐与金裕贞鲜少在台面上同框，所以这篇发文让不少粉丝相当讶异文佳煐与金裕贞竟然是亲故，原来两人从小相识、直到现在仍有著密切联系。去年10月29日，文佳煐曾在某家餐厅打卡发文并标记金裕贞，金裕贞仅露出比Ya的手指。
文佳煐主演《那个男人的记忆法》正在MBC热播中，而金裕贞主演《便利店新星》有望在6月於SBS播出。
（图：sidusHQ、Keyeast Official、文佳煐IG@m_kayoung）
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