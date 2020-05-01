「今天也是河珍holic！」金裕貞為《那個男人的記憶法》文佳煐應援
明星 2020年5月1日 星期五12:17 草莓
同樣都是童星出身的金裕貞與文佳煐從小便認識，想不到友誼如此長存～
昨日（30日）文佳煐在IG上發布照片，為金裕貞替《那個男人的記憶法》拍攝現場送上餐車的應援認證照。餐車橫幅上寫「今天也是河珍holic（holic，狂熱的意思）」，大讚文佳煐與其演出的呂河珍一角「非常可愛」，金裕貞還用了自己目前正在拍攝的新劇署名「隔壁便利店新星」。
文佳煐也以此感謝金裕貞道：「謝謝隔壁便利店新星 我愛你♡」
文佳煐與金裕貞鮮少在檯面上同框，所以這篇發文讓不少粉絲相當訝異文佳煐與金裕貞竟然是親故，原來兩人從小相識、直到現在仍有著密切聯繫。去年10月29日，文佳煐曾在某家餐廳打卡發文並標記金裕貞，金裕貞僅露出比Ya的手指。
文佳煐主演《那個男人的記憶法》正在MBC熱播中，而金裕貞主演《便利店新星》有望在6月於SBS播出。
（圖：sidusHQ、Keyeast Official、文佳煐IG@m_kayoung）
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