BTS防弹少年团JIN妆容变化，360度无死角的帅颜

对於防弹少年团JIN的粉丝们来说，世上美丽的容颜万千，唯独最爱金硕珍（JIN），因为他拥有独一无二的温柔与内敛。
JIN的帅恰到好处，帅得丝毫没有攻击性，反而有温柔似水的气质。 有著这样神颜的JIN也因为妆容的不同呈现出了不同的魅力。 接下来是颜值暴击警告！！颜值暴击警告！！颜值暴击警告！！
绚烂贵气华丽风
演唱会或粉丝会这种大型活动上，JIN的妆容偏华丽风，大地色晕染眼尾勾内眼线，用金闪眼影晕染眼周，加上原本就血色满满的唇色。 城堡里的王子，说的就是他。
清新校园学长风
黑发是基础，没有bling bling的金闪眼影和夸张的粗黑眼线，只是自然眉形留出眉峰适当填充眉粉，元气十足又平易近人的亲切感尽显。 如果是女生尝试这种妆容，你就是直男眼里的素颜清新女神。
帅气忧郁男孩风
《ON》的MV里JIN展现了不一样的气质，阳光大男孩突然多了一丝忧郁，八字刘海原本就显阴柔，加上噙满泪水的双眸，立刻激发粉丝们的母爱啊。
撩人冷酷伤痕风
白嫩的脸蛋上加上几抹伤痕，显得坚毅又不羁，就像刚从战场上走下的热血战士。
深情梦幻唯美风
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究