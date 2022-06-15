期待值拉满！《Sweet Home》同时制作第2&3季！宋江&李阵郁&李是英全回归，新阵容还有吴政世&郑振永

《Sweet Home》的剧迷们迎来重磅好消息，将同时制作第2季和第3季，并加入不少新角色。

《Sweet Home》可以说是打开了Netflix韩剧系列的新市场，由李应福导演掌镜，因校园暴力伤害而一直躲在房间里的男孩车贤秀（宋江 饰），失去家人后独居，原本打算等想看的动画上映之后就自我结束生命，但没想到公寓内外突然发生重大变化。 怪兽纷纷袭击自己与邻居，贤秀激起求生意志，与其他幸存居民一同对抗怪兽，与有著神秘身份背景但一起奋力抗怪的边尚昱（李阵郁 饰）以及徐伊景（李是英 饰） 守护著家园。 同时，还得小心提防身边是否有人被感染。 播出后就因高还原度、精致特效，以及写实呈现出人性面大获好评。 Netflix官宣正式续订第2、3季，两季同时进行制作，让剧迷们兴奋不已。



随著官宣的到来，也让无数人将目光聚焦在了主演阵容上，宋江、李阵郁、李是英、高旻示、朴圭瑛这几位第一季里登场的人物已经确定回归。 第一季的大结局是一个开放式末尾，军方接走了幸存的居民，伊景决定加入军方。 贤秀在一辆军用战车上醒来，载著他的竟然是原本早该死去的边尚昱！播出之后就有被猜是为第2季做铺垫，这次主要角色还是原班人马出演，很难不叫剧迷们激动。 除此之外，刘五性、吴政世、金武烈、郑振永也倾力加盟，出演全新的角色。 不过，在第1季里有显眼表现的李到晛未出现在新演员阵容里，多少让人有些遗憾。



李应福导演之前曾透露过，第2季的故事将在一个全新的场所展开，因技术而没阐述到位的问题将全部融入到新剧情中去。

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