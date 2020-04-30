曹如晶x高俊有望携手主演KBS新剧《出轨的话就死定了》

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高俊主演的《Oh My Baby》即将播出，目前又收到了《出轨的话就死定了》剧本，与曹如晶都正在商讨是否演出～

《出轨的话就死定了》顾名思义是出以婚外情为题材的电视剧，曹如晶若接演女主角，将饰演推理小说家「姜汝珠」，在书里严厉惩罚出轨男子，被取上「螳螂」称号（母螳螂在交配时会吃掉公螳螂），作品平均每三到四页就死一人。不过她的现实生活与小说内容恰恰相反，事业上不仅著作本本畅销，家庭也相当幸福，年纪比她小的律师丈夫可称得上是「国民丈夫」。



高俊接到的男主角则是事业相当成功的离婚律师「韩宇成」，懂得倾听委托人，并帮助他们处理财务问题、抚慰他们受伤的心灵。



《出轨的话就死定了》是出带有罪恶感做坏事的大人们「恐怖体验搞笑故事」，据悉还会有不少悬疑情节，将会带给观众猜不透的反转。由《我的黄金光辉人生》金亨硕导演执导，李胜民编剧执笔。

（图：High Entertainment、Story J Company）

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