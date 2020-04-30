申河均x庭沼珉《灵魂维修工》浪漫海报与拍摄花絮公开

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申河均与庭沼珉主演的疗愈系心理剧《灵魂维修工》，即将在5月温暖你我的心～！

KBS 2TV水木剧《灵魂维修工》即将在5月6日上档，每次公开的海报都走浪漫粉嫩色系，相当吸引眼球。前阵子公开的微笑版海报，主演们包括申河均、庭沼珉、太仁镐与朴艺珍等人都展现各自的笑容，配上童趣的插画，整体散发著纯真气息。海报最上头写著「你的心也扬起微笑了吗？」



另一款「灵魂华尔滋」版海报，申河均与庭沼珉在紫色晚霞映照下的海边，像是随著气氛突发奇想跳起了双人舞，画面浪漫不已，而海报搭配的字句是「人生如跳舞般快乐」。



庭沼珉拍摄独照时，工作人员忍不住直喊：「好漂亮～」，而申河均拍摄时则有些害羞腼腆，和过去戏里严肃的模样大相迳庭、很有反差萌，整个拍摄现场充满了笑声。



《灵魂维修工》将会是部「心灵处方剧」，由《邻家律师赵德浩》李香姬编剧执笔，《最完美的离婚》柳贤基导演执导，希望届时能够治愈心灵生病的人们。

（图：KBS）

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