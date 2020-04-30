朴明秀&李辉宰：即使《夫妻的世界》韩素希勾引我也绝不动摇！谁知帅不过三秒被「打脸」
明星 2020年4月30日 星期四08:00 Rui
号称史上最美小三的《夫妻的世界》韩素希，若现实生活中真有这样的女人，男人们会被轻易勾引到吗？
综艺节目《妻子的味道》就此探讨了这一问题，主持人李辉宰表示最近妻子沉迷於《夫妻的世界》不可自拔，朴明秀则透露自己老婆也是剧迷，两位男主持人都坦言这是现实中不可能发生的事情，也很讨厌老婆把剧情套在他们身上，担心他们出轨。
嘉宾咸素媛反问：「如果是像韩素希一样长得美，还只爱你一个人，甚至她爸爸还很有钱的话，你们会怎样。 」问题一出，李辉宰和朴明秀开始动摇，不过李辉宰还是嘴硬回答：「谁说我喜欢那种女人了? 」接著一边叫著「我老婆最棒」一边将手放在了测谎仪上，没想到李辉宰被测出在说谎。
而朴明秀淡定表示：「我喜欢有学识的女人，自然是我老婆最厉害了」，他也接受了测谎仪的考验。 虽然表面镇定，但测谎仪的答案却不同，测出朴明秀在说谎。
两位男主持的反应也逗得全场忍俊不禁。
「图：《妻子的味道》」
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