《夫妻的世界》第10集收视高达25％！金喜爱、朴海俊采访中提到「最佳场景」是下周要播出的第12集！

《夫妻的世界》在25日晚播出第10集，根据AC尼尔森数据全国收视为22.9%、首都圈收视为25.8%。
再次刷新了自身最高收视，也是同时段收视一位。据悉，已经超越《SKY Castle》创下的24.6％（以首都圈基准）的成绩，成为了JTBC历代电视剧一位。
日前，金喜爱和朴海俊出席了线上记者恳谈会。
被问道：「电视剧深受观众喜爱的原因？」金喜爱：「因为完美结合各种因素的结果，原版的剧集、朱贤编剧的剧本、具有领袖风范的导演，所有条件都结合在一起。结束拍摄时都不太想回家『得多拍一点再走』，这些心情已好的结果体现了。因为很久没有拍剧了，但我们片场的气氛是best of best，因此才能获得好成绩。拍摄时高度集中，结束时气氛很融洽，剧中朴海俊、韩素希、蔡国熙是可恨的角色，但实际上每个演员都投入到角色里，真的感到尊敬。」
朴海俊在剧中饰演「渣男」，他也说：「我认为这一部剧不要看观众评论比较好，为了之后要拍摄的剧情，我会克制自己不要去看评论。如果不小心看到了，为了早一点忘掉，就会去做50个深蹲。」
两人也选出了最佳场景，金喜爱：「在下周播出的第12集里，如果无法向萤幕前的工作人员传达感情的话，那就是表演不到位。毛完日导演很少在称赞人，但在12集一场戏拍摄结束后，他夸讲我了，让我很开心。」
朴海俊：「如果第1幕是爲了第6集而跑的话，第2幕是爲了第12集而跑的。我也为了12集全力以赴，拍完那场戏之后松了一口气，所以希望之前考虑过的部分能够拍好。」
而《夫妻的世界》在播出之后，就充满了话题性，制作组也提到：「第9集到最后一集的第16集，将以19禁的收视等级播出，迎来转折点的第2幕中，金喜爱（饰 池圣雨）和朴海俊（饰 李泰吾）之间的心理斗争将再次全面展开。」
（图：JTBC）
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