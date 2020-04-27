《夫妻的世界》第10集收視高達25％！金喜愛、朴海俊採訪中提到「最佳場景」是下週要播出的第12集！

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《夫妻的世界》在25日晚播出第10集，根據AC尼爾森數據全國收視為22.9%、首都圈收視為25.8%。

再次刷新了自身最高收視，也是同時段收視一位。據悉，已經超越《SKY Castle》創下的24.6％（以首都圈基準）的成績，成為了JTBC歷代電視劇一位。



日前，金喜愛和朴海俊出席了線上記者懇談會。



被問道：「電視劇深受觀眾喜愛的原因？」金喜愛：「因為完美結合各種因素的結果，原版的劇集、朱賢編劇的劇本、具有領袖風範的導演，所有條件都結合在一起。結束拍攝時都不太想回家『得多拍一點再走』，這些心情已好的結果體現了。因為很久沒有拍劇了，但我們片場的氣氛是best of best，因此才能獲得好成績。拍攝時高度集中，結束時氣氛很融洽，劇中朴海俊、韓素希、蔡國熙是可恨的角色，但實際上每個演員都投入到角色裡，真的感到尊敬。」



朴海俊在劇中飾演「渣男」，他也說：「我認為這一部劇不要看觀眾評論比較好，為了之後要拍攝的劇情，我會克制自己不要去看評論。如果不小心看到了，為了早一點忘掉，就會去做50個深蹲。」



兩人也選出了最佳場景，金喜愛：「在下週播出的第12集裡，如果無法向螢幕前的工作人員傳達感情的話，那就是表演不到位。毛完日導演很少在稱讚人，但在12集一場戲拍攝結束後，他誇講我了，讓我很開心。」



朴海俊：「如果第1幕是爲了第6集而跑的話，第2幕是爲了第12集而跑的。我也為了12集全力以赴，拍完那場戲之後鬆了一口氣，所以希望之前考慮過的部分能夠拍好。」



而《夫妻的世界》在播出之後，就充滿了話題性，製作組也提到：「第9集到最後一集的第16集，將以19禁的收視等級播出，迎來轉折點的第2幕中，金喜愛（飾 池聖雨）和朴海俊（飾 李泰吾）之間的心理鬥爭將再次全面展開。」

（圖：JTBC）

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