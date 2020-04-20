台湾艺人豆豆新歌 MV 疑似抄袭 IU 的热门曲《Palette》引发粉丝不满
明星 2020年4月20日 星期一14:20 MiJimin
这次担任豆豆歌曲制作人跟导演的陈大天出面致歉，IU 的导演也出面回应此事，大家看完觉得如何呢？
艺人豆豆推出新歌《可不可爱》，由知名艺人陈大天、吕策执导，还邀请到狼人杀偶像陈零九 feat 合作，但 MV 一推出便引发大批网友指出疑似抄袭 IU《Palette》的 MV。
▼目前也在韩国论坛上也引发争议，还整理出了相似的内容，比对两支 MV 画面。
▼IU《Palette》MV：
▼豆豆《可不可爱》MV：
▼《Palette》的李来庆（이래경音译）导演也分享了此内容，并回应道：「最近收到了很多剽窃MV的举报，因为这种事情很久以前就一直存在著，所以也渐渐地麻痹了。观看MV的人知道它是抄袭的，那对我来说就足够了，谢谢各位的所有举报、应援和关心。」
▼导演回应网友内容：「如你所知，他抄袭来的MV非常俗气、质感低。他现在一定很尴尬。我很好。但我为他作为创作者感到遗憾。」
▼陈大天开会时，的确也放了 IU 的 MV 做为参考，但目前被网友抨击为「过度参考」了。
▼随后，陈大天也在《可不可爱》的 MV 下长文回应此事。
▼豆豆回应网友。
大家看完觉得如何呢？
（内容提供：hy779／作者回应翻译：dadalada418／截图自MV与이래경导演IG）
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留言/评论
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就覺得，反正也不好聽吧哈哈，質感也不太好
22分前
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陳大天感覺都在替自己辯解… 覺得 噁心🙄
然後看IG網友說，這什麼荳荳的還開直播罵質疑她mv抄襲的網友呢… 這種素質也只能笑笑啦
23分前
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丟臉死.... 歌難聽就算了 這麼不要臉
23分前