SEVENTEEN 跃上《Billboard Korea 》双封面 韩、英双语版本
画报 2020年4月17日 星期五13:21 施乃琪
继防弹少年团和 GOT7 后，SEVENTEEN 也成为《Billboard Korea》杂志封面人物，先来一窥画报和访谈内容吧！
时隔两个月，推出新一期的《Billboard Korea》杂志，这次邀来在韩、日接连缔造佳绩，并且也已前往美国开唱过的 SEVENTEEN 携手拍摄了两种版本的封面，以及一系列既动感又时尚的小组画报。
呼应 SEVENTEEN 出道以来每次发片、登台表演都精心配色的作风，《Billboard Korea》也以缤纷色彩突显出 SEVENTEEN 独有的魅力，与自由奔放的青春气息。
不久前甫结束世界巡回演唱会的《Ode to You》的 SEVENTEEN，在受访时透露：「如今回想起第一场公演还是觉得很激动。现在只要快开演了，也总是觉得很兴奋。感觉我们对登台抱有的心理准备有所成长，也变得更成熟了。」
《Billboard Korea》今天（17 日）正式以韩、英双语版本发行本期杂志，并附赠大型折叠海报及小手拿包，Carat 别错过收藏的机会罗！
（照片或影片来源：Billboard Korea）
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