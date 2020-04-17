职场复仇喜剧《老顽固实习生》预告公开，朴海镇自体发光，金应洙把「拿铁是马?」挂嘴边～

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看完预告真的会很期待这一部，感觉太幽默了～！XD 大家知道什么是「拿铁是马」（Latte is horse）吗～？生活中有没有这样的老顽固在你身边徘徊呢？（朴海镇沉醉自己的美貌时真的太好笑了）

即将在下个月首播的 MBC 全新水木剧《老顽固实习生》（另译：上司实习生／每周三、四播出）公开了首波概念预告，两位大男主（朴海镇、金应洙）合体，他们之间的互动已经可以看得出来剧中人物的特性了。



《老顽固实习生》讲述的是好不容易进入公司的职员，因为最糟糕的部长而差点被迫离职，却最终让原来的上司成为自己的部下的痛快复仇喜剧，这种「逆转甲乙关系」的职场剧也是剧中的一大看点。



▼朴海镇饰演原本是市场组实习生「贾烈灿」，在进入公司后，就遇见了顽固的老头子上司而过得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展现惊人的企划能力，最后一路爬上在公司中实际掌权的行销经营组长之位。



▲金应洙饰演曾是行销组组长的「李万植」，因犯了严重错误，被降为行销组年长又思想顽固的实习生。

▼预告中，贾烈灿整个人自体发光，沉浸在自己的世界与美貌!?，李万植则一直在旁边碎碎念：「现在的年轻人啊～什么都不懂～使唤他们做什么都说不行～又爱喊累～，我那个年代啊…不用吩咐就会自己做好，把工作好好地完成！长辈说话你竟敢眨眼？」但贾烈灿默默地回看一眼后，李万植就低头不语了～XDDD，因为是上司所以只好乖乖听话！？



＊「拿铁是马」的韩文是「라떼는 말이야~」，意思就是「在我那个时候（年代）啊…」，通常就是【꼰대／老顽固】最常说的话，长辈或前辈在装懂的时候，就会用这句韩文来开头，「라떼」音义同－拿铁（LATTE），「말」音义同－马，所以才会在韩国流行这一句「라떼는 말이야~」「拿铁是马」（Latte is horse）。

▼梗图欣赏



大家身边有这样的老顽固吗？或者那个人就是你？？？新剧《老顽固实习生》由《Kill It》的南成宇导演和申素拉编剧合作，预计在五月下旬播出，接档《那个男人的记忆法》。

【主演简介与人物剧照请按此观看：朴海镇、金应洙、韩智恩、朴基雄】



（图：官方剧照／图上浮水印）

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