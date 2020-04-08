新劇《上司實習生》公開朴海鎮&金應洙等「四大主演」的全新人物劇照！

這部五月新劇不能錯過啊～！人氣演員朴海鎮、金應洙、韓智恩、朴基雄等人全新組合的職場喜劇，大家期不期待呢？
MBC 全新水木劇《上司實習生》（꼰대인턴／另譯：老伯實習生）公開了四位主角的人物劇照，全新形象與組合也讓網友們對這齣新劇有了更多好奇。
《上司實習生》講述的是好不容易進入公司的職員，因為最糟糕的部長而差點被迫離職，卻最終讓原來的上司成為自己的部下的痛快復仇喜劇，這種「逆轉甲乙關係」的職場劇也讓人非常期待。
▼金應洙飾演的「李萬植」曾是行銷組組長，因犯了嚴重錯誤，被降為行銷組的老年實習生。
▼朴海鎮飾演原本是市場組實習生「賈烈燦」，在進入公司後，就遇見了頑固的老頭子上司而過得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展現驚人的企劃能力，最後一路爬上在公司中實際掌權的行銷經營組長之位。
▼韓智恩飾演行銷組的實習生「李泰莉」，雖然是順從組織的類型，但感情起伏卻很嚴重，有時候像是要一輩子在公司工作般努力，有時候卻會突然走歪，讓人不知所措。（曾主演過《浪漫的體質》，換了造型很不一樣啊～）
▼朴基雄飾演會長的獨生子「南宮俊秀」，俊秀食品的代表，是個沒有父親允許就什麼都無法做的傀儡社長，雖然他對身邊的所有事情都不關心，卻唯獨對男主賈烈燦展露出他的野心，偶而又會露出鬆懈的一面。
新劇《上司實習生》由《Kill It》的南成宇導演和申素拉編劇合作，預計在五月份播出，接檔《那個男人的記憶法》。
（圖：官方劇照）
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