職場復仇喜劇《老頑固實習生》預告公開，朴海鎮自體發光，金應洙把「拿鐵是馬?」掛嘴邊～

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看完預告真的會很期待這一部，感覺太幽默了～！XD 大家知道什麼是「拿鐵是馬」（Latte is horse）嗎～？生活中有沒有這樣的老頑固在你身邊徘徊呢？（朴海鎮沉醉自己的美貌時真的太好笑了）

即將在下個月首播的 MBC 全新水木劇《老頑固實習生》（另譯：上司實習生／每週三、四播出）公開了首波概念預告，兩位大男主（朴海鎮、金應洙）合體，他們之間的互動已經可以看得出來劇中人物的特性了。



《老頑固實習生》講述的是好不容易進入公司的職員，因為最糟糕的部長而差點被迫離職，卻最終讓原來的上司成為自己的部下的痛快復仇喜劇，這種「逆轉甲乙關係」的職場劇也是劇中的一大看點。



▼朴海鎮飾演原本是市場組實習生「賈烈燦」，在進入公司後，就遇見了頑固的老頭子上司而過得十分辛苦，但仍咬牙拼命工作、展現驚人的企劃能力，最後一路爬上在公司中實際掌權的行銷經營組長之位。



▲金應洙飾演曾是行銷組組長的「李萬植」，因犯了嚴重錯誤，被降為行銷組年長又思想頑固的實習生。

▼預告中，賈烈燦整個人自體發光，沉浸在自己的世界與美貌!?，李萬植則一直在旁邊碎碎念：「現在的年輕人啊～什麼都不懂～使喚他們做什麼都說不行～又愛喊累～，我那個年代啊…不用吩咐就會自己做好，把工作好好地完成！長輩說話你竟敢眨眼？」但賈烈燦默默地回看一眼後，李萬植就低頭不語了～XDDD，因為是上司所以只好乖乖聽話！？



＊「拿鐵是馬」的韓文是「라떼는 말이야~」，意思就是「在我那個時候（年代）啊…」，通常就是【꼰대／老頑固】最常說的話，長輩或前輩在裝懂的時候，就會用這句韓文來開頭，「라떼」音義同－拿鐵（LATTE），「말」音義同－馬，所以才會在韓國流行這一句「라떼는 말이야~」「拿鐵是馬」（Latte is horse）。

▼梗圖欣賞



大家身邊有這樣的老頑固嗎？或者那個人就是你？？？新劇《老頑固實習生》由《Kill It》的南成宇導演和申素拉編劇合作，預計在五月下旬播出，接檔《那個男人的記憶法》。

【主演簡介與人物劇照請按此觀看：朴海鎮、金應洙、韓智恩、朴基雄】



（圖：官方劇照／圖上浮水印）

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