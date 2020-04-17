李敏镐&金高银《THE KING：永远的君主》今日开播！三大看点吸睛

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终於，李敏镐、金高银与金银淑编剧合作的新剧《THE KING：永远的君主》今晚就要开播了！本放死守是必须的啊！

奇幻浪漫剧《THE KING：永远的君主》采用平行时空的设定，理科型大韩帝国的皇帝李衮（李敏镐 饰）意图关闭时空之门，文科型大韩民国的刑警郑太乙（金高银 饰）则往返於两个世界之中__ ksd133--努力守护某个人的生活与爱情。 以下就来看本剧最值得期待的3大看点！

1. 名牌编剧金银淑

从《秘密花园》到《鬼神》，金银淑编剧每次都展现出观众意想不到的想像力，堪称收视率保障，这次对「大韩帝国皇帝」与「大韩民国刑警」的跨次元浪漫设定也让人新鲜感十足。

而且金银淑编剧的文字功底也十分优秀，不仅台词精彩、角色个性立体，充满人道主义情怀的资讯和神秘悬疑的氛围也都不在话下，让人对这次的新作不得不期待。





2. 值得信任的演员

金银淑很少重复选择同一位演员，这次李敏镐和金高银一起破例，足以见得编剧对他们的信心。 李敏镐将通过大韩帝国皇帝李衮一角展现极具威严感的气场，金高银则是第一次试验刑警，挑战「美帅」型角色。



禹棹焕饰演大韩帝国皇室近卫队队长曹影，以及大韩民国社会服务人员曹民俗燮，展现出两个极端的魅力。 金景南饰演大韩民国重案组刑警姜薪栽，冷静正直，但内心也有丰富的情感。 郑恩彩饰演大韩帝国第一位女性总理，也是最年轻的总理具瑞怜，野心满满。 李廷镇饰演大韩帝国金亲王李霖，这将是他从影22年来最强势的一个角色。





3. 平行世界专属的影像美学

因为讲的是时空之门打开的故事，制作组不仅跑遍韩国各地取景，更制作了华丽的CG动画，完美再现观众想像中的平行世界。

本剧有两位导演，分别是曾执导《WHO ARE YOU-学校2015》、《太阳的后裔》的白尚勋，以及《请输入检索词WWW》的郑志贤，前者以细腻的感情表现见长，后者则呈现了感性十足的影像美感，让人对这部讲述平行时空爱情的作品更多了一份信任。



《THE KING：永远的君主》将於今晚10点（韩国时间）播出，预祝收视率大发啊！

（图源：HUA&DAM Pictures）

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