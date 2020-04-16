宇宙少女粉丝追车&投掷礼物险酿事故！公司发声明：「禁止违规粉丝继续参加行程」
明星 2020年4月16日 星期四11:26 Sani
追星的时候一定要以安全为第一啊！
宇宙少女本月14日录制MBC节目《Idol Radio》，结束后乘车离开时打开车窗和大家挥手道别，这时有粉丝突然追逐车辆并向车窗里硬塞礼物，差点猛力打到成员的脸！不仅坐在后排的成员受到惊吓、一时愣住，前排成员更是缩起身子躲避，驾车的经纪人见状也停下了车：
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15日，宇宙少女所属社Starship对此发出声明：「14日录制《Idol Radio》后有粉丝追著移动的车辆奔跑，并向车内投掷礼物，导致宇宙少女成员险些受到重伤。 因为有些不遵守活动秩序的人，险些酿成严重事故。 」
「部份粉丝违反了不能直接送礼物的公告规定、做出伤害到成员的行为，将禁止该粉丝参加宇宙少女的一切官方活动。 」
声明最后强调：「因为大家都很喜爱和珍视宇宙少女的各位成员，所以请不要做出能引起安全问题的行为，希望大家保持秩序，以后不要再发生类似的状况。 」
看影片感觉有些粉丝还是年纪很小的样子，希望大家追星的时候可以多考虑一下现场环境和对方的感受，最重要是大家的安全呀~
（图源：Starship，宇宙少女FB等）
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