安普贤自曝「恋爱成功率90%」 网友惊：「居然不是100%吗? 」
明星 2020年4月16日 星期四10:22 Sani
所以拒绝安普贤的那10%究竟是什么神仙??
近日THE FACT通过官方Youtube公开了一则对安普贤的采访影片，这天他穿著清爽的薄荷绿色衬衫，搭配沉稳的黑色外套，一整个十分温柔：
安普贤在节目组准备的纸盒里抽出来好多个问题做回答，其中一个是很多《梨泰院CLASS》观众好奇的点：「在吴秀雅和赵以瑞中间会选谁? 」安普贤表示更青睐赵以瑞！因为：「之前就总是演单恋的角色，没有一次恋情圆满的，所以对於剧中全身心投入感情的赵以瑞更有好感。 」
安普贤还谦虚地说自己不太会直接去表达好感、只会不断暗示，紧接著被问到「恋爱成功率有多高」，安普贤想了一下：「基本上都成功了，大概有90%吧。 」所以是说，问题并不在於「表达」对吗XD
完整采访中安普贤还回答了对剧中造型、合作演员的看法，整个都蛮有趣的，不妨从头看一下哦：
（图源：Youtube@被动事项 THE FACT）
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