宇宙少女粉絲追車&投擲禮物險釀事故！公司發聲明：「禁止違規粉絲繼續參加行程」
明星 2020年4月16日 星期四11:26 Sani
追星的時候一定要以安全為第一啊！
宇宙少女本月14日錄製MBC節目《Idol Radio》，結束後乘車離開時打開車窗和大家揮手道別，這時有粉絲突然追逐車輛並向車窗裡硬塞禮物，差點猛力打到成員的臉！不僅坐在後排的成員受到驚嚇、一時愣住，前排成員更是縮起身子躲避，駕車的經紀人見狀也停下了車：
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15日，宇宙少女所屬社Starship對此發出聲明：「14日錄製《Idol Radio》後有粉絲追著移動的車輛奔跑，並向車內投擲禮物，導致宇宙少女成員險些受到重傷。 因為有些不遵守活動秩序的人，險些釀成嚴重事故。 」
「部份粉絲違反了不能直接送禮物的公告規定、做出傷害到成員的行為，將禁止該粉絲參加宇宙少女的一切官方活動。 」
聲明最後強調：「因為大家都很喜愛和珍視宇宙少女的各位成員，所以請不要做出能引起安全問題的行為，希望大家保持秩序，以後不要再發生類似的狀況。 」
看影片感覺有些粉絲還是年紀很小的樣子，希望大家追星的時候可以多考慮一下現場環境和對方的感受，最重要是大家的安全呀~
（圖源：Starship，宇宙少女FB等）
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