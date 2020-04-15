全昭旻弟弟为姐抱不平，黑粉私讯太恶毒：她不退出《Running Man》就天天诅咒你全家！
明星 2020年4月15日 星期三08:00 Rui
《Running Man》女星全昭旻的弟弟在网路上公开痛诉黑粉们的过激留言，为姐姐抱不平。
日前，全昭旻的弟弟全旭旻通过个人IG公开了某黑粉的私讯截图，字里行间全是恶毒。 黑粉在私讯里写道：「你妹妹整天在Running Man里，你们全家会受到诅咒。 我再问一句，全昭旻在日本有没有拍过性爱电影？全昭旻Get out of Running Man，要么让全昭旻退出《Running Man》，要么全家每天受诅咒。 让她停止吧，就待在家里，你好好训练她的大脑，让你欧尼不要再参加《Running Man》了。 」
全昭旻明明是姐姐，但从私讯中能看出，黑粉一会儿写妹妹，一会儿又变成了姐姐（欧尼），虽然留言是韩语，但明显文法不通，因此推测是国外黑粉所为。 全旭旻生气地在截图上打上了「经常收到这些」，表达自己的不满。
全昭旻此前也曾在节目中透露过海外粉丝对她的言语暴力越来越严重，因她和梁世灿都是后来才加盟节目，受到了不少RM老粉们的排斥，甚至有粉丝为元老成员们单独制作了应援棒，独独排除了全昭旻和梁世灿。
「图：全旭旻IG」
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留言/评论
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太過份了！！
昭旻和世燦自知是後來才加入的
已經備感壓力了
為什麼這些腦殘的人不能多體諒別人呢
他們真的非常努力 也非常用心
為什麼不能多點鼓勵他們？
我從2011開始追RM RM也確實收到許多波折
不管是GARY下車 智孝和鐘國也一度被迫下車
或是可能會結束拍攝…等等等的
真的很不捨
一開始決定加入兩個新成員 雖然看不習慣
但是看久了 也不難看出來他們多麼努力和用心在這個節目上
非常心疼他們 那麼努力 卻還要被腦殘黑粉這樣傷害
真的太可惡了！
我就是喜歡RM全員 我愛他們 我驕傲
2小时前
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這都只是冰山一角，之前還惡意舉報昭旻的ig, 在海外FM機場叫口號😡黑粉對弟弟都這樣，昭旻本人該有多痛苦，都3年了，不喜歡可以跳過，但不能傷害人，這些噁心的人一定會有報應的。
46分前
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幾唔鐘意一個藝人都好，最多唔支持唔睇佢嘅戲/節目，點會去搞人哋屋企人？仲寫咁多批評，恐嚇說話，拉得啦！呢啲唔係叫“黑粉”，呢啲叫“變態”。😠😠😠
2小时前
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其實他們兩個也很努力了
我也很喜歡他們
如果不喜歡就不要看😡
經常以有色眼鏡看新成員😡
2小时前
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這種都心裡有病，不知道哪來的臉說自己是粉絲。自以為是節目製作人嗎zzzz
1小时前