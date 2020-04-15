全昭旻弟弟为姐抱不平，黑粉私讯太恶毒：她不退出《Running Man》就天天诅咒你全家！

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《Running Man》女星全昭旻的弟弟在网路上公开痛诉黑粉们的过激留言，为姐姐抱不平。

日前，全昭旻的弟弟全旭旻通过个人IG公开了某黑粉的私讯截图，字里行间全是恶毒。 黑粉在私讯里写道：「你妹妹整天在Running Man里，你们全家会受到诅咒。 我再问一句，全昭旻在日本有没有拍过性爱电影？全昭旻Get out of Running Man，要么让全昭旻退出《Running Man》，要么全家每天受诅咒。 让她停止吧，就待在家里，你好好训练她的大脑，让你欧尼不要再参加《Running Man》了。 」



全昭旻明明是姐姐，但从私讯中能看出，黑粉一会儿写妹妹，一会儿又变成了姐姐（欧尼），虽然留言是韩语，但明显文法不通，因此推测是国外黑粉所为。 全旭旻生气地在截图上打上了「经常收到这些」，表达自己的不满。



全昭旻此前也曾在节目中透露过海外粉丝对她的言语暴力越来越严重，因她和梁世灿都是后来才加盟节目，受到了不少RM老粉们的排斥，甚至有粉丝为元老成员们单独制作了应援棒，独独排除了全昭旻和梁世灿。

「图：全旭旻IG」

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