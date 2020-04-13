这不是润娥！短发大变身新造型令人惊艳
明星 2020年4月13日 星期一10:12 Erin
少女时代润娥日前在IG上传了新造型的照片，令粉丝们大吃一惊，照片中的她几乎变了一个人，只能说颜值太高自然能完美消化各种造型。
润娥於4月12日更新自己的IG，上传的三张照片中，润娥穿著粉红色与白色直条纹的花样洋装，发型也相当复古并且呈现浅棕色，就像是复古造型的芭比娃娃一样，一般在大家印象中总是留著长直发的她，发型上的变化加上浏海，真的给人截然不同的感觉。
粉丝们看到她的IG照片后纷纷回应：「这不会太可爱了吗？」「姐姐你也太美丽了，让太多人感到惊艳了。」「这是在拍摄最新的画报吗？」大家都说润娥太美了，也争相询问她的工作行程。
润娥在去年以电影《极限逃生》让大家对她印象深刻，剧中饰演的登山高手也让大家见识到润娥充满动力的另一面，今年她也即将演出电视剧《Hush（暂译）》，这部电视剧将以报社为背景，演出记者们的生存与良心，工作上两难的处境可能引起许多观众们的共鸣，可望在2020下半年透过JTBC播出。
照片：润娥IG
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