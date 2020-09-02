【N号房事件】主犯赵主彬：「曾想过把性剥削物打造成品牌」

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连检察官听了他的话都难掩震惊神色，这思维真的太离谱了！ #N号房

首尔中央地方法院昨日对「N号房」主犯赵主彬的共犯韩某进行开庭审理，赵主彬作为证人出庭。

检方询问其要求性剥削物影片里的受害者举起小指头的原因、将自己称为「博士」的原因，赵主彬说：「那是想让大家知道他们是我的受害者。」检方追问，因为会招来怀疑和调查，很多人选择不留下痕迹，为什么他反而努力做出标记？

赵主彬说：「当时我愚蠢地相信自己不会被发现，以赚钱为目的，打算对淫乱物进行品牌化。」



检察官再次追问：「是想把性剥削影片做成一种品牌吗？」赵主彬回答：「是的 」检察官听到赵某的回答后露出了惊慌的神色。

赵主彬还被怀疑在通过共犯获取到女艺人的个人资讯后将其用於诈骗。检察官问：「是否可以通过个人资讯把女艺人变成博士房的受害者？」

赵主彬说：「不能。 我没有能力把想要的女性堕落成受害者。没有能力指定哪个人成为受害者。」赵主彬承认曾联络两名女艺人试图榨取钱财但最终失败，并辩解说，没有将她们变成性剥削受害者的意图。

（图源：naver）

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