郑敬淏对EXO灿烈一刻都不停歇的彩虹屁！昵称太肉麻了吧XD
明星 2020年4月13日 星期一10:18 Rui
大势演员和K-POP界顶流爱豆的组合直戳粉丝们的心，说的就是郑敬淏和EXO成员灿烈。
小伙伴们可能不知道郑敬淏有多爱灿烈，简直就是无时无刻不在吹「彩虹屁」。 日前灿烈更新了个人IG，写道：「那个时候知道吗#0408#」，并公开了一张出道时期的照片，而4月8日正好是EXO出道8周年的纪念日，於是下方有不少粉丝们纷纷留下了祝福的话语。 而最引人瞩目的就是郑敬淏的留言，他表示「我知道」，看来他一直都在关注灿烈呢。
其实郑敬淏对灿烈的爱由来已久，可以说是骨灰粉，经常对本命大吹彩虹屁，「小漂亮梳了五五分发型啊」、「哥哥告诉过你，拍团体照的时候要站在中间啊，小漂亮」、「没有一丝缺陷的小漂亮」。 总之郑敬淏一留言就会称呼灿烈是「小漂亮」。
看到两个大男人的互动让不少粉丝忍俊不禁，称：「这是什么CP? 」、「好想站他俩的CP」、「当我的本命遇上了我的另一位本命」、「郑敬淏太爱灿烈了」。
灿烈不仅是郑敬淏女友、少女时代秀英的师弟，他们俩还一同出演过电视剧《Missing9》。
「图：灿烈IG、《MISSING 9》」
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