《RM》安普贤热唱《梨泰院Class》OST，一出场展现歌声魅力但到高音就破功XD 郑敬淏对EXO灿烈一刻都不停歇的彩虹屁！昵称太肉麻了吧XD 「N号房」受害儿童照片持有者服毒自尽！ Verbal Jint更新IG：「真开心」 这不是润娥！短发大变身新造型令人惊艳 车太铉&李善彬主演动作喜剧《法外搜查》五人黄金团队海报公开！ [有片]《机智医生生活》郑敬淏竟因忘了这个NG + 一秒变脸的柳演锡 炫彬，一个「爆火与扑街」中随时切换的男人！命里带红，扑了又爆再扑还能爆XD 据说少女时代这首歌是女练习生必练曲目！看完才知道暗藏玄机 快来看21岁孙艺珍的颜值！看完终於知道为什么都叫她「孙仙」了XD

由车太铉、李善彬、郑尚勋、尹敬浩、池承炫等实力派演员领衔主演，OCN 出品的动作类型都有品质保证！还有一群天生有搞笑基因的演员，不看这剧会后悔莫及啊～！！！

OCN 即将在五月推出的动作爆笑喜剧《法外搜查》公开了最新官方海报，五人黄金团队将重磅出击，光是海报就充满无限喜感啊。

《法外搜查》是一部犯罪动作搜查喜剧，讲述5个来自不同职业的人聚在一起合作，痛快且温暖地处理未解决案件的故事。



▼「真正的调查是从警察封锁线外开始的…」



▼最新预告，由「爱闯祸的刑警」车太铉和「热血卖命的记者」李善彬领衔主演，为了抓到犯人，为了独家，拼命向前冲吧！



▼车太铉／饰演一旦看准了坏人就绝对把他抓进监狱的重案组刑警－陈江浩。



▼李善彬／饰演满怀热情但苦於收视率不振的调查报导组制作人（PD）－姜武英。



▼郑尚勋／饰演原本是国科搜精英解剖检察官的葬礼礼仪师－李磐石。



▼尹敬浩／饰演隐藏黑道过往，经营著酒吧的传说级核爆社长－郑泰迪（Teddy）。



▼池承炫／饰演花言巧语的传销王，专业侧写师侦探－卓元。



《法外搜查》由电影《我身体里的那个家伙》姜孝镇导演，与《失踪的黑色M》李侑真编剧合作，预计在5月23日晚间22:50首播。

（图：官方剧照）

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻