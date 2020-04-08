韩剧话题性「五大女演员」霸榜！热门剧《夫妻的世界》荣登两冠王～
韩剧 2020年4月8日 星期三12:10 MiJimin
猜猜现在 on 档的电视剧中，是哪五位女演员在 TOP.5 中呢？？？是你正在追的那部剧吗？
上周韩国 GoodData 调查排行榜来到了四月份的第一周，热门剧《夫妻的世界》再度拿下冠军一位，成为2020年春天的话题之王，首尔圈收视率直接冲破高点，来到了15%，气势如虹。
「演员榜」TOP.10中的前五名还清一色都是女演员～
▼第一名：金喜爱《夫妻的世界》
▼第二名：韩素希《夫妻的世界》
▼第三名：金泰希《Hi Bye, Mama!》（哈罗掰掰，我是鬼妈妈）
▼第四名：金惠秀《Hyena》
▼第五名：文佳煐《那个男人的记忆法》
第六～十名，朴海俊、金东旭、朱智勋、丁海寅、曹政奭
▼4月第一周「电视剧」话题性 TOP.10 的总排行：
1．《夫妻的世界》→持平
2．《机智医生生活》▲１
3．《Hi Bye，MaMa!》▽１（上周停播）
4．《Hyena》→持平
5．《那个男人的记忆法》▲２
6．《一半的一半》▽１
7．《天气好的话，我会去找你》▲１
8．《结过一次了》▲２
9．《365：逆转命运的1年》▽３
10．《The King：永远的君主》→新剧进榜（4月17日即将开播）
*此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。
（图自：官方剧照）
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